В Самарской области выпал снег

В пятницу, 3 мая, по соцсетям жителей Самарской области разлетелись кадры с выпавшим снегом. Неожиданное для середины весны явление спровоцировало ряд ДТП.

В частности ДТП произошло в Красноглинском районе, где, по словам очевидцев, причиной стали осадки и летняя "резина".

Снег выпал не только в нескольких районах Самары, но и в ряде муниципальных образований Самарской области.

Специалисты Приволжского УГМС, в свою очередь, отметили, что в первой декаде мая средняя температура воздуха ожидается на 4° ниже средних многолетних значений.

По прогнозам синоптиков, осадки в виде снега и дождя сохранятся и 4 мая. Ночью столбик термометра опустится до 0 градусов, а днем не поднимется выше +10.

В воскресенье, 5 мая, в Самарской области ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный, 3...8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °C, в большинстве районов заморозки -1...-5°C. Днем воздух прогреется до +9...+14 °C.