ВСК застраховала автопарк ГП НО "Арзамасский пассажирский автомобильный транспорт"

Нижегородский филиал Страхового Дома ВСК защитил полисами ОСГОП автопарк Государственного предприятия Нижегородской области "Арзамасский пассажирский автомобильный транспорт".

Страховая защита действует до конца марта 2024 года. Согласно договору, полисами обеспечены почти 100 автомобилей предприятия. Стоимость контракта составила почти 700 тыс. рублей.

"Арзамасский пассажирский автомобильный транспорт" — крупнейший автопарк нижегородской области с пассажирским транспортом для регулярных городских, пригородных и междугородних перевозок. Общий годовой пассажиропоток компании насчитывает порядка 50 млн человек