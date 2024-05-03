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Страхование Финансы

ВСК застраховала автопарк ГП НО "Арзамасский пассажирский автомобильный транспорт"

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Нижегородский филиал Страхового Дома ВСК защитил полисами ОСГОП автопарк Государственного предприятия Нижегородской области "Арзамасский пассажирский автомобильный транспорт".

Страховая защита действует до конца марта 2024 года. Согласно договору, полисами обеспечены почти 100 автомобилей предприятия. Стоимость контракта составила почти 700 тыс. рублей.

"Арзамасский пассажирский автомобильный транспорт" — крупнейший автопарк нижегородской области с пассажирским транспортом для регулярных городских, пригородных и междугородних перевозок. Общий годовой пассажиропоток компании насчитывает порядка 50 млн человек

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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