Самарская область представит свою программу научно-технологического развития

Губерния входит в число 20 пилотных регионов, в которых с 2023 года разрабатываются подобные региональные госпрограммы.
Результаты этой работы будут представлены уже в мае, во время комиссии по НТР. Опыт нашего региона будет использоваться для тиражирования по всей стране.
"С 2023 года ведется работа по выстраиванию системы управления научно-технологическим развитием в регионах. В 20 пилотных субъектах завершается подготовка госпрограмм НТР. В 80 регионах определены руководители по научно-технологическому развитию — ими стали заместители глав субъектов. Эти меры в том числе нацелены на синхронизацию обновленной Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, которую утвердил Президент Владимир Путин, и социально-экономических целей регионов. В мае подготовленные госпрограммы будут представлены на комиссии по НТР", — сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Каждый из регионов выстраивал программу, основываясь на нескольких приоритетных отраслевых направлениях, которые вносят ключевой вклад в ВРП. Это поможет учитывать особенности того или иного субъекта, а также возможности его роста.
Концепция государственной программы научно-технологического развития Самарской области была сформирована совместно с университетами, научными объединениями, организациями реального сектора экономики, заинтересованными органами исполнительной власти.
В основе научно-технологического потенциала региона достижения вузовской, академической, отраслевой науки, а также научных подразделений промышленных организаций. В области успешно реализуются масштабные федеральные проекты "Приоритет-2030" и "Передовые инженерные школы". В них участвуют Самарский университет имени Королева, СамГМУ, ТГУ.
Ускорит развитие науки и умножит научно-технологический потенциал Самарской области строительство международного межвузовского студенческого кампуса. Современные учебные и жилые корпуса, пространства для творчества, спорта, отдыха появятся рядом со стадионом "Солидарность Самара Арена".
Помимо нашего региона свои программы презентуют: Московская область, Санкт-Петербург, Тульская, Нижегородская, Новосибирская, Ульяновская, Белгородская, Свердловская, Челябинская области, Пермский край, республики Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Красноярский край, Томская, Иркутская, Кемеровская, Омская и Тюменская области.
В программы включены федеральные и региональные меры поддержки в различных отраслях. В том числе это инновационное предпринимательство, наука, высшее образование, управление сферой интеллектуальной собственности, подготовка кадров и другие направления.
Разработка региональных госпрограмм и создание института руководителей по научно-технологическому развитию субъектов Российской Федерации были запущены по инициативе Дмитрия Чернышенко при поддержке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Последние комментарии
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!