Самарская область представит свою программу научно-технологического развития

Губерния входит в число 20 пилотных регионов, в которых с 2023 года разрабатываются подобные региональные госпрограммы.

Результаты этой работы будут представлены уже в мае, во время комиссии по НТР. Опыт нашего региона будет использоваться для тиражирования по всей стране.

"С 2023 года ведется работа по выстраиванию системы управления научно-технологическим развитием в регионах. В 20 пилотных субъектах завершается подготовка госпрограмм НТР. В 80 регионах определены руководители по научно-технологическому развитию — ими стали заместители глав субъектов. Эти меры в том числе нацелены на синхронизацию обновленной Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, которую утвердил Президент Владимир Путин, и социально-экономических целей регионов. В мае подготовленные госпрограммы будут представлены на комиссии по НТР", — сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Каждый из регионов выстраивал программу, основываясь на нескольких приоритетных отраслевых направлениях, которые вносят ключевой вклад в ВРП. Это поможет учитывать особенности того или иного субъекта, а также возможности его роста.

Концепция государственной программы научно-технологического развития Самарской области была сформирована совместно с университетами, научными объединениями, организациями реального сектора экономики, заинтересованными органами исполнительной власти.

В основе научно-технологического потенциала региона достижения вузовской, академической, отраслевой науки, а также научных подразделений промышленных организаций. В области успешно реализуются масштабные федеральные проекты "Приоритет-2030" и "Передовые инженерные школы". В них участвуют Самарский университет имени Королева, СамГМУ, ТГУ.

Ускорит развитие науки и умножит научно-технологический потенциал Самарской области строительство международного межвузовского студенческого кампуса. Современные учебные и жилые корпуса, пространства для творчества, спорта, отдыха появятся рядом со стадионом "Солидарность Самара Арена".

Помимо нашего региона свои программы презентуют: Московская область, Санкт-Петербург, Тульская, Нижегородская, Новосибирская, Ульяновская, Белгородская, Свердловская, Челябинская области, Пермский край, республики Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Красноярский край, Томская, Иркутская, Кемеровская, Омская и Тюменская области.

В программы включены федеральные и региональные меры поддержки в различных отраслях. В том числе это инновационное предпринимательство, наука, высшее образование, управление сферой интеллектуальной собственности, подготовка кадров и другие направления.

Разработка региональных госпрограмм и создание института руководителей по научно-технологическому развитию субъектов Российской Федерации были запущены по инициативе Дмитрия Чернышенко при поддержке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.