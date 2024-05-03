В Ставропольском районе временно отключат свет с 6 по 15 мая

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

06.05.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Полевая 7А, ул. Молодежная, ул. Спортивная, ул. Лесная);

14.05.2024 года с 10-00 до 15-00 на 3 часа (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (Проезд Больничный, ул. Ворошилова, ул. Кооперативная, ул. Красноармейская, ул. Полевая, ул. Подборненская, ул. Волжская, ул. Пионерская, ул. Комсомольская, ул. Колхозная, ул. Ст. Разина, пер. Северный, ул. Степная, ул. Изумрудная, пер. Заречный, пер. Рябиновый, ул. Советская, ул. Жигулевская, ул. Восточная, пер. Морской, ул. Цветочная, ул. Изумрудная, ул. Луговая, ул. Солнечная, ул. Мира, ул. Набережная, ул. Космонавтов, пер. Ясный, ул. Зеленая, пер. Тенистый, ул. Родины, ул. Березовская, ул. Чкалова, ул. Изумрудная, пер. Рябиновый, пер. Заречный, ул. Цветная, пер. Ясный, ул. Строителей, пер. Карьерный, ул. Полевая, Пер. Уютный, Садовое кольцо, ул. Первомайская, пер. Спокойный, пер. 1-й Восточный, ул. Дачная (въезды Дачный 8,9,10,11), пер. Белокаменный 3,5,16.);

15.05.2024 года с 10-00 до 15-00 на 3 часа (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ЖК "Иволга")

15.05.2024 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Осиновка (ул. Лазарева д. 6-54 (четная сторона), ул. Полевая 2, 3, 5, 6-14);

15.05.2024 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Винновка.

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.