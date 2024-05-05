В Самаре могут запустить автобусный маршрут через Студеный Овраг

Мэрия Самары прорабатывает вопрос запуска автобусного маршрута по Студеному Оврагу в направлении дачного массива и санатория "Можайский".

Как сообщили в горадминистрации, ранее обращения с такими просьбами поступали в департамент транспорта. "Однако для открытия движения общественного транспорта главным условием является приведение дорожных объектов в нормативное состояние", - отмечают в мэрии. Сейчас в этом районе как раз ремонтируют дороги.