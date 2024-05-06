В Самарской области 5 мая был побит температурный рекорд 79-летней давности

В воскресенье, 5 мая, в двух населенных пунктах Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Так, в Челно-Вершинах побито значение температуры от 5 мая 1999 года: тогда столбик термометра упал до -3,9 градусов. В 2024 году синоптики зафиксировали результат в -4,7 градуса.

В Авангарде перекрыт температурный рекорд от 5 мая 1945 года. Здесь 79 лет назад температура воздуха упала до -5 градусов. В текущем году показатель составил -6 градусов.