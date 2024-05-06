От -2 до +20: в ближайшие дни в Самарской области ожидаются температурные качели

Специалисты Приволжского УГМС спрогнозировали погоду на ближайшие дни в Самаре и области. По мнению синоптиков, до 8 мая в регион придет потепление, однако ночью столбик термометра будет опускаться ниже нуля.

В понедельник, 6 числа, в Самаре облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный, 8…13 м/с. Температура воздуха +10…+12 °C.

Во вторник, 7 мая, в Самарской области сохранится облачная погода с прояснениями. Осадков в ночные часы не ожидается, днем в северной половине области небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, 5…10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.. Температура воздуха ночью 0…+5 °C, местами заморозки до -2°С. Днем +15…+20 °C, на севере области 9…14°С

В среду, 8 числа, в регионе по-прежнему будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков ночью, небольшой дождь в дневное время. Ветер юго-западный, 7…12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 °C, днем +15…+20 °C.