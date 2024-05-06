Тело мужчины извлечено из Волги в Самаре

В субботу, 4 мая, в 18:40 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о том, что спасатели ПСС Самарской области" провели работы по извлечению тела погибшего 40-летнего мужчины из Волги в Красноглинском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Управления.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек