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Происшествия

Тело мужчины извлечено из Волги в Самаре

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 4 мая, в 18:40 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о том, что спасатели ПСС Самарской области" провели работы по извлечению тела погибшего 40-летнего мужчины из Волги в Красноглинском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Управления.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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