В Самарской области создадут новые центры амбулаторной кардиологической помощи

Создание новых центров кардиологической помощи — одна из мер, направленных на повышение качества оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и снижение смертности населения. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

"Также перед первичным звеном поставлена задача довести охват диспансерным наблюдением за пациентами с ишемической болезнью сердца до 100%. Дополнительно за счет средств областного бюджета запланировали проведение 4165 МСКТ-коронарографий, а также увеличение плановой коронарографии на 30%. Этот метод помогает на ранних стадиях выявлять ишемическую болезнь сердца, определять, есть ли изменения в сосудах. Раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний позволяет проводить плановые операции, когда еще нет угрозы жизни и можно предотвратить сосудистую катастрофу", — рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Кроме того, в рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями планируется: увеличить охват пациентов дистанционным мониторингом проекта "Персональные медицинские помощники" до 3660 пациентов, а региональным проектом "Цифровой ФАП" — до 25 000 человек; дополнительно будут открыты 7 кабинетов для пациентов с хронической сердечной недостаточностью; планируется создать 2 новых центра амбулаторной кардиологической помощи. В настоящее время один такой центр работает на базе Чапаевской больницы.