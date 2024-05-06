В Самарской области создадут новые центры амбулаторной кардиологической помощи

Создание новых центров кардиологической помощи — одна из мер, направленных на повышение качества оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и снижение смертности населения. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.
"Также перед первичным звеном поставлена задача довести охват диспансерным наблюдением за пациентами с ишемической болезнью сердца до 100%. Дополнительно за счет средств областного бюджета запланировали проведение 4165 МСКТ-коронарографий, а также увеличение плановой коронарографии на 30%. Этот метод помогает на ранних стадиях выявлять ишемическую болезнь сердца, определять, есть ли изменения в сосудах. Раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний позволяет проводить плановые операции, когда еще нет угрозы жизни и можно предотвратить сосудистую катастрофу", — рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
Кроме того, в рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями планируется: увеличить охват пациентов дистанционным мониторингом проекта "Персональные медицинские помощники" до 3660 пациентов, а региональным проектом "Цифровой ФАП" — до 25 000 человек; дополнительно будут открыты 7 кабинетов для пациентов с хронической сердечной недостаточностью; планируется создать 2 новых центра амбулаторной кардиологической помощи. В настоящее время один такой центр работает на базе Чапаевской больницы.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас