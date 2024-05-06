Стало известно, где отключат свет 7 и 8 мая

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

07.05.2024 года с 08-00 до 13-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск:

г. Чапаевск (ул. А. Толстого);

08.05.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

г. Жигулёвск, мкр. Александровское поле (ул. Калинина д. 71-85 (нечётная сторона), ул. Кирова д. 70-109, ул. Крылова д. 1-9 (нечётная сторона), ул. Садовая д. 69-86, Маяковского 41);

08.05.2024 года с 10-00 до 19-00 (местного времени):

Ставропольский район:

г. Жигулёвск, мкр. Александровское поле (ул. Бородинская д. 15-38, ул. Кольцова, д. 27-43, ул. Краевая д. 15-45 (нечётная сторона), ул. Кутузова д. 70-84 (чётная сторона), ул. Пугачёва д. 68-80 (чётная сторона), 89-111 (нечётная сторона), ул. Ульянова, д. 61, 63, ул. Чернышевского, д. 16-41, ул. Южная д. 16-38).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.