Жители Самарской области могут предложить инициативу по развитию своего города

Стартовал XXI всероссийский конкурс авторских проектов "Моя страна –моя Россия" — проект президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Конкурс направлен на привлечение молодежи к участию в социально-экономическом развитии российских регионов, городов и сел, а также на создание социальных лифтов для личностной и профессиональной самореализации.

Более 100 тысяч человек в прошлом году стали участниками Всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия". Каждый из них не просто любит малую родину, но знает, как сделать жизнь в своем городе или селе лучше. Проекты участников направлены на развитие местного сообщества, на помощь людям, на поддержку экономики и социальной сферы.

Что дает участие в конкурсе:

— возможность рассказать о своём проекте на федеральном уровне;

— возможность внести личный вклад в развитие региона и страны;

— информационная поддержка;

— стажировки и трудоустройство в организациях-партнерах;

— бесплатные образовательные программы в рамках постконкурсного сопровождения;

— знакомство с единомышленниками из разных регионов России;

— торжественное награждение победителей с участием представителей органов государственной власти;

— сертификат на путешествие по России по программе партнеров конкурса — "Больше, чем путешествие".



Узнать подробности о конкурсе и номинациях 2024 года можно на сайте проекта.