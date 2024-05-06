В Самарской области опять ожидаются заморозки

В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности из-за погоды, сообщает Приволжское УГМС.

Ночью 7 мая в регионе ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1, -2 С.

Кроме того, синоптики предупреждают об усилении южного ветра с порывами 15-20 м/с денем 7 мая.