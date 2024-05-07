На ул. Вольской в Самаре запретили парковать транспорт

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С 7 мая 2024 года по улице Вольской (на участке от ул. 22 Партсъезда до ул. Каховской) будет введен полный запрет остановки транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Фото: департамент транспорта Самары