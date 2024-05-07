В мэрии Самары успокоили жителей, встревоженных вырубкой деревьев на ул. Куйбышева

Самарцы, обеспокоенные вырубкой деревьев на одной из главных туристических улиц города, публикуют посты в соцсетях. В мэрии жителей успокоили, напомнив, что на улице Куйбышева ведется комплексный ремонт, включающий обновление озеленения.

"Деревья, которые убирают, не пропадут, а будут высажены на других улицах центра города. Эту же улицу ждет новая концепция озеленения, которая окончательно будет сформирована осенью. Просим жителей набраться терпения и переждать временные неудобства. Будет красиво и современно, не сомневайтесь в этом", - сообщили в пресс-службе городской администрации.