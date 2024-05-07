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Страхование Финансы

ВСК защитила здоровье сотрудников АО "ОРЭС-Владимирская область"

ВЛАДИМИР. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС
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Владимирский филиал Страхового Дома ВСК защитил здоровье сотрудников АО "Владимирская областная электросетевая компания" полисами добровольного медицинского страхования (ДМС).

Страховая защита действует до конца марта 2025 года. Согласно договору, застрахован 131 сотрудник. В программу защиты входят консультативная, амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе стоматология, стационарная помощь (плановая и экстренная госпитализация), скорая помощь и медицинская помощь на дому. Размер страховой премии составил 3 млн руб.

АО "ОРЭС-Владимирская область" обеспечивает услуги по передаче электроэнергии; содержание электрических сетей (капитальный ремонт, текущий ремонт, эксплуатация), а также оказывает услуги по диспетчерскому управлению и оперативному переключению в подведомственных электрических сетях.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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