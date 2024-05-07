В этот раз без салюта: в Самаре рассказали о мероприятиях на 9 мая

День Победы — праздник памяти, символ незыблемой веры и любви к родине. 9 мая Самарская область вместе со всей страной будет отмечать 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

"Победа и сегодня вдохновляет и зовет на подвиг наших воинов в зоне специальной военной операции и тружеников тыла, всемерно помогающих фронту", — подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на расширенном заседании регионального организационного комитета "Победа".

"Неразрывная связь поколений, верность памяти и гордость за великий подвиг советского народа — наше бесценное наследие, имеющее определяющее значение для настоящего и будущего России и на полях сражений специальной военной операции. "Сегодня у каждого из нас нет задачи более важной, чем обеспечение победы в этом историческом противостоянии. Именно от нашего единства, от гражданской консолидации напрямую зависит будущее наших детей и внуков, будущее каждой семьи", — акцентировал внимание глава региона. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что "решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно российским гражданам, сплоченности, преданности родной стране и ответственности за ее судьбу".

Объединяющей темой мероприятий, приуроченных к 79-й годовщине Великой Победы, стало сохранение истории и памяти о подвиге великого народа-победителя. Патриотические и памятные мероприятия стартовали в Самарской области задолго до знаменательной даты. Школьники региона принимали участие в акции "Письмо солдату", проходили уроки мужества и встречи с ветеранами ВОВ и участниками СВО, принимали участие в онлайн-акциях по чтению стихов о Великой Отечественной войне и творческих конкурсах рисунков, посвященных Великой Победе.

С 1 мая Самарская область присоединилась к самой народной всероссийской акции "Бессмертный полк" — на медиаэкранах МФЦ Самарской области с первого дня мая транслируются портреты героев Великой Отечественной войны. "Бессмертный полк" — одна из самых народных и любимых акций памяти для жителей Самарской области. Тысячи самарцев традиционно принимают участие в шествии "Бессмертного полка". Однако в этом году Центральный штаб Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" из соображений безопасности принял решение о проведении традиционного шествия в альтернативных форматах. Все желающие смогут почтить память героев Великой Отечественной войны, почувствовать единение великого народа-победителя, а также выказать уважение героям, защищающим мир сегодня в зоне проведения специальной военной операции, выбрав свой формат участия. Полная информация о форматах проведения акции "Бессмертный полк" размещена на официальном сайте Бессмертного полка России.

В преддверии Дня Победы в Самарской области прошел второй Международный антифашистский форум деятелей культуры "Гитары в строю", в рамках которого состоялся круглый стол с участием известных российских и зарубежных экспертов. Зрителями онлайн-трансляции круглого стола, посвященного обсуждению актуальных уроков победы над нацистской Германией во Второй мировой войне в контексте современного международного антифашистского движения, стали 377 тыс. человек, и количество просмотров эфира в записи продолжает увеличиваться. Запись круглого стола доступна по ссылке.

Завершился форум гала-концертом, в котором приняли участие деятели культуры из Италии, Шотландии, Великобритании, Черногории, Китая, Колумбии, Сербии. Концертную программу завершил российский певец Shaman. Наблюдать за событием мирового масштаба могли все желающие благодаря трансляции гала-концерта в официальной группе Самарской области "ВКонтакте". Завершение форума посмотрели 400 тыс. человек.

С 27 апреля волонтеры "серебряного" возраста и Волонтеры Победы Самарской области присоединились к всероссийской благотворительной акции помощи ветеранам "Красная гвоздика". 9 мая присоединиться к акции сможет каждый желающий: во время парада на пл. Куйбышева в Самаре и на центральных площадях в муниципалитетах области Волонтеры Победы вместе с "серебряными" волонтерами проведут акции "Георгиевская лента" и "Красная гвоздика".

7 мая на медиаэкранах на площади Славы в Самаре начала работу выставка рисунков детей участников и ветеранов специальной военной операции "Защитники Отечества глазами детей", подготовленная Самарским филиалом фонда "Защитники Отечества". Выставка продлится до 16 июня.

С 7 по 9 мая на площади Славы в Самаре пройдет выставка "Без срока давности", в рамках которой будут представлены: Всероссийская выставка "Без срока давности", Всероссийский проект "Небо Родины", областной патриотический проект "И потому в веках живут они…"; артефакты времен и массогабаритные макеты стрелкового оружия Великой Отечественной войны; фрагменты современного стрелкового, минометного и ракетно-артиллерийского вооружения, используемого на фронтах СВО. Также на выставке будет работать Общественная приемная по проекту "Судьба Солдата", где каждый желающий сможет подать заявление на архивный поиск, чтобы узнать подробности фронтового пути своего родственника, воевавшего в годы Великой Отечественной войны.

7 и 13 мая в Самарских домах культуры "Пламя", "Сатурн" и "Заря" пройдут программы литературно-музыкального проекта "Едем на Донбасс!" Авторы проекта Михаил Чудаков и Михаил Стрельцов — самарские поэты и композиторы. Большинство их музыкальных и поэтических произведений основаны на реальных событиях и представляют собой стихи и песни о буднях фронта и тыла, о бойцах и их родных.

Центральное событие — военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, — пройдет на пл. Куйбышева в Самаре 9 мая в 10:00. В военном параде примут участие более 20 парадных расчетов и задействовано около 30 единиц военной техники. Торжественное прохождение военной техники откроет танк Т-34, боевая машина образца 1941 года. Именно на таких танках Красная Армия воевала вплоть до 1943 года. Прямую трансляцию военного парада, посвященного79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., будет вести ГТРК "Самара". Трансляцию можно будет смотреть в эфире региональных телеканалов, а также на официальных страницах их социальных сетей. В рамках парада состоится прямое включение обращения президента Российской Федерации Владимира Путина. К минуте молчания, объявленной президентом, присоединятся участники и гости парада на площади Куйбышева. Также на пл. Куйбышева в Самаре во время парада запланирована особая хоровая программа из песен, посвященных Великой Отечественной войне. В исполнении большого сводного хора прозвучат легендарные "Катюша" "Запасная столица", "Поклонимся великим тем годам", "День Победы". В программе примут участие восемь хоров Самарской губернии, среди которых Волжский народный хор, хор Самарского академического театра оперы и балета, института культуры и педагогического университета, Губернский молодежный хор "Золотая лира" и другие творческие коллективы.

Также 9 мая на пл. Куйбышева пройдет патриотическая акция "Солдатская каша". Военно-исторический музей Центрального военного округа (Самара, ул. Шостаковича, 1) будет открыт для свободного посещения 9 мая с 12:00 до 17:00.

Учреждения культуры региона также присоединятся к мероприятиям, посвященным Дню Победы. 9 мая основные экспозиции областных музеев — Самарский художественный музей, Музей им. Алабина, Исторический парк "Россия — моя история" Самара — можно будет посетить бесплатно. В библиотеках Самарского региона в рамках проекта "Сила в правде" пройдут выставки литературы, экскурсии, встречи с историками и земляками-героями, очевидцами и участниками СВО.

В Тольятти на территории Паркового комплекса истории техники им. К. Г. Сахарова (Южное шоссе, 137) 9 мая с 11:00 до 15:00 Волонтеры Победы организуют серию мероприятий для всех желающих: интеллектуальная игра "РИСК", показ фильмов кинофестиваля "Перерыв на кино", на котором зрители смогут увидеть короткометражные художественные, документальные и анимационные ленты молодых режиссеров, посвященные Великой Отечественной войне; всероссийская акция "Письмо Победы", а также различные мастер-классы.

Порядка 500 автомобилей, украшенных флагами России, "Бессмертного полка России", Знаменем Победы, портретами ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, участников СВО проедут по центральным улицам городов и поселков Самарской области. Автопробеги состоятся на территории Жигулевска, Тольятти, в Большой Глушице, в Пестравском, Хворостянском, Шенталинском, Кинельском, Елховском, Кошкинском, Красноармейском, Приволжском и других районах области.

Также в муниципалитетах области пройдут торжественные мероприятия и митинги, мини-концерты у домов ветеранов, будут организованы кинотеатры под открытым небом, мастер-классы, а в вечернее время — акция "Свеча Памяти". Программа мероприятий опубликована в официальных пабликах каждого муниципального района.

Обращаем внимание, что в целях обеспечения безопасности традиционный салют и фейерверк 9 мая на набережной в Самаре проводиться не будет.