В Самарской области прошла легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы

В пос. Алексеевка города Кинель 7 мая состоялась 29 областная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы и памяти уроженцев Алексеевки братьев Володичкиных, погибших в боях Великой Отечественной войны.

Эстафета впервые прошла в 1995 г. — в год 50-летия Победы. По инициативе жителей поселка таким образом закрепилась память о семье Володичкиных. В семье было девять братьев. Все они в годы Великой Отечественной войны ушли на фронт. Шестеро не вернулись. Сердце матери не выдержало, она не дожила до победы. Трое братьев смогли вернуться в родные края, но вскоре умерли от ранений. Сейчас в поселке расположен мемориал памяти семьи Володичкиных с вечным огнем. По традиции именно у него располагаются старт и финиш беговой эстафеты.

"Эта эстафета является традиционной и каждый год собирает всех, кто имеет отношение к легкой атлетике. Эстафета проходит в преддверии праздника Великой Победы, в ней участвует молодежь, и потому это мероприятие имеет особое значение. Хотелось бы, чтобы наша молодежь всегда помнила о тех, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы могли жить. Каждый год мы собираемся здесь, у памятника семьи Володичкиных, чтобы почтить память наших ветеранов", — рассказала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

В 2024 г. к участию в соревнованиях заявились 16 команд по 15 человек в каждой. Каждый участник с эстафетной палочкой в руках должен был пробежать определенный отрезок проложенной по улицам поселка дистанции — от 300 до 900 метров.

Среди команд общеобразовательных организаций лучшее время показала команда гимназии "Гармония" из Отрадного, второе место заняла школа № 5 Новокуйбышевска, третье — школа № 5 Кинеля.

Среди команд спортивных школ первый результат был у команды самарской СШОР № 2, второй результат — у самарской СШОР № 6, третий — у МБУ "Спортивные сооружения и спортивные клубы городского округа Чапаевск".

Среди взрослых первое время установила команда Самарского государственного аграрного университета. Второй финишировала команда спортивного центра "Кинель".

Проведение массовых соревнований, в том числе, по легкой атлетике способствует вовлечению населения в систематические занятия спортом, что является одной из целей федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина.