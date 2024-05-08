С начала эпидсезона клещи покусали 682 самарца

С начала эпидемического сезона на 6 мая в регионе зарегистрировано 682 пострадавших от укусов клещами, из них 188 детей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Самарской области.

"За неделю наблюдения, с 29 апреля по 5 мая, случаев заболевания среди населения Самарской области клещевым вирусным энцефалитом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано", - уточнили в ведомстве.

Напомним, на 2024 год запланировано противоклещевых обработок на общей площади 4309 га. По состоянию на 6 мая обработана территория в 660 га.