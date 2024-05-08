Самарская область запросила средства на ремонт СК "Олимп", ДС "Волгарь и ФОК "Октан"

Самарская область направила в адрес правительства РФ обращение с перечнем спортобъектов, претендующих на капитальный ремонт. Об этом в интервью "Волга Ньюс" рассказала министр спорта региона Лидия Рогожинская.
"От губернатора было направлено обращение в адрес председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с предложениями по перечню объектов, претендующих на капитальный ремонт. Наше министерство принимало участие в формировании этого перечня, мы внесли в него значимые объекты — это "Олимп", "Волгарь", "Октан". Объекты, построенные очень давно и требующие капитального ремонта или, возможно, даже реконструкции", - сообщила она.
По словам Лидии Рогожинской, это обращение опирается на поручение президента Владимира Путина, который говорил о необходимости восстановления и ремонта объектов, построенных в советский период.
Тольяттинский универсальный спортивный комплекс "Олимп" построен в 1980-е. Он состоит из игровых площадок и залов, зрительских трибун (до 3500 мест), бассейна.
"Волгарь" - дворец спорта в Тольятти, введенный в эксплуатацию в 1975 году. Содержит ледовую площадку и спортивные залы.
Физкультурно-оздоровительный комплекс "Октан" в Новокуйбышевске был построен в 1996 году. В нем имеется игровой зал (домашняя площадка волейбольной "Новы"), бассейн, тренажерный зал.