Самарская область запросила средства на ремонт СК "Олимп", ДС "Волгарь и ФОК "Октан"

Самарская область направила в адрес правительства РФ обращение с перечнем спортобъектов, претендующих на капитальный ремонт. Об этом в интервью "Волга Ньюс" рассказала министр спорта региона Лидия Рогожинская.

"От губернатора было направлено обращение в адрес председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с предложениями по перечню объектов, претендующих на капитальный ремонт. Наше министерство принимало участие в формировании этого перечня, мы внесли в него значимые объекты — это "Олимп", "Волгарь", "Октан". Объекты, построенные очень давно и требующие капитального ремонта или, возможно, даже реконструкции", - сообщила она.

По словам Лидии Рогожинской, это обращение опирается на поручение президента Владимира Путина, который говорил о необходимости восстановления и ремонта объектов, построенных в советский период.