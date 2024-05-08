В Самаре усилят работу общественного транспорта в день футбольного матча

В пятницу, 10 мая 2024 года, на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится футбольный матч 28 тура МИР РПЛ: сыграют команды "Крылья Советов" и "Ахмат". Начало матча в 17:00. Для удобства болельщиков повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта, в том числе трамваев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

"Напоминаем, что в связи с производством капитального ремонта трамвайных путей по улице Ново-Садовой (в обоих направлениях на участке от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальной) внесены изменения в работу трамвайных маршрутов. Трамваи №№ 11, 22, 24, 25 следуют от Барбошиной поляны", - уточнили в горадминистрации.

Для того, чтобы доехать до Барбошиной поляны, можно воспользоваться бесплатными заказными автобусами.

По окончании матча дополнительный подвижной состав, работающий на трамвайном маршруте № 11, будет ожидать зрителей на конечной остановке "Самара Арена".

Усилят и работу автобусных маршрутов. После матча к остановке общественного транспорта "Улица Алма-Атинская" будут поданы дополнительные автобусы №№ 1, 34, 41, 67, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку "Улица Дальняя" — дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, которые едут до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

По информации городского департамента транспорта, перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.