В Самаре изъяли 32 тыс. пачек контрафактной "табачки"

Сотрудники Самарской таможни обнаружили партию нелегальных сигарет и группу людей, организовавших поставки контрафакта.

Таможенники изъяли более 32 тыс. пачек сигарет, как без маркировки, так и с, предположительно, поддельными акцизными марками. Среди незаконно ввезенного в страну товара была продукция марок: Philip Morris, Dove, MAC, Донской табак, Oris. Всего изъяли около 100 наименований табачной продукции, произведенной в России, Беларуси, Швейцарии, Киргизии, ОАЭ, Германии и других странах. Минимальная стоимость партии превышает 4 млн рублей. Сигареты продавали в регионе через сложную логистическую цепочку — с использованием мобильного склада и множества легковушек.

По результатам экспертизы правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела по ст. 171.1 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка или продажа немаркированных табачных изделий"), и ст. 327.1 УК РФ ("Использование поддельных акцизных марок").