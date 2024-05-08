"КуйбышевАзот" продолжает восстанавливать зеленые легкие Тольятти

Накануне майских праздников "КуйбышевАзот" продолжил работу по восстановлению особо охраняемой природной территории "Ставропольский сосняк", являющейся частью тольяттинского леса. Работники предприятия, члены их семей и просто неравнодушные граждане высадили около 9 тысяч саженцев молодой сосны на 2 га лесной территории.
С 2012 года "КуйбышевАзот" ежегодно участвует в восстановлении тольяттинского леса. За это время сотрудниками компании было высажено более 300 тыс. деревьев на 57 га леса. Посадка саженцев на предприятии уже давно стало традицией. Приобщиться к доброму делу стараются многие заводчане, приезжая на лесные посадки семьями в свой выходной день.
"КуйбышевАзот" является постоянным участником городской программы "Наш лес", организатором которой выступает благотворительный фонд "Фонд Тольятти". С 2019 года предприятие присоединилось к программе Социально-экологического союза Тольятти "Восстановление городских лесов".
Работу в этом направлении продолжается из года в год. В 2023 году было подписано соглашение о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды между ПАО "КуйбышевАзот" и Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. В рамках соглашения предприятие взяло шефство над особо охраняемой природной территорией "Ставропольский сосняк" (ООПТ). Это один из самых масштабных памятников природы в регионе (861,6 га), расположенный на территории тольяттинского леса, пострадавшего во время лесных пожаров. "КуйбышевАзот" планирует сосредоточиться на работах по его восстановлению, расчистке территории в соответствии с требованиями к ООПТ.
Осенью 2023 года заводчане посадили здесь уже 2 га молодого леса. В этом году работы по восстановлению продолжаются. В весенней посадке, вместе с коллективом ПАО "КуйбышевАзот" приняли участие генеральный директор Александр Герасименко, врио министра лесного хозяйства, окружающей среды и природопользования Михаил Студенников и глава администрации г. о. Тольятти Николай Ренц. Активными участниками посадки и отличными помощниками в этом году стали юный экологический отряд, лицей № 67, Тольяттинский социально-педагогический колледж, школа № 10 и Социально-экологический союз Тольятти. Всего за один воскресный день работники "КуйбышевАзота" совместно с волонтерами высадили 8 600 сеянцев сосны с закрытой и открытой корневой системой на 2 га памятника природы. Важно, что наряду с лесовосстановительными работами запланирован общий агроуход за молодыми насаждениями, пока молодой лес не окрепнет. Такой подход компании уже стал традиционным.
"Все мы помним, как сильно пострадал тольяттинский лес во время лесных пожаров в 2010 году. Силами городского сообщества работа по его восстановлению продолжается вот уже более десяти лет. Наше предприятие, и прежде всего сотрудники, с самого начала являются активными участниками этого процесса. Понимая всю важность и ответственность такого подхода в рамках соглашения с министерством лесного хозяйства, "КуйбышевАзот" взял в шефство один из крупнейших памятников природы Самарской области "Ставропольский сосняк", расположенного почти на 900 га тольяттинского лесного массива. Восстановление этой территории — вопрос времени. В нашем активе уже более 300 тысяч посаженных деревьев, и совместными усилиями эта работа будет продолжена. Для многих заводчан — это добрая традиция, к которой они приобщают детей и приглашают для участия всех неравнодушных горожан, кому небезразлично будущее нашего леса", — рассказал генеральный директор ПАО "КуйбышевАзот" Александр Герасименко.
Последние комментарии
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!
ЗООЗАЩИТНИКИ! Сохраните это решение суда !!! И помните, никто не имеет права запрещать кормить бездомных животных !!! Всегда ссылайтесь на это решение суда . ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) Кормить и давать кров бездомным животным не только можно, но и нужно, потому что сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев – это обязанность каждого гражданина РФ в силу ст. 4, ст. 17 Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон № 498-ФЗ), а внешнее проявление сострадания и гуманного отношения как раз и состоит в заботе о сохранении жизни животных без владельцев, в том числе в их кормежке и защите от плохой погоды. На это указал региональный суд, отклоняя "добрососедский" иск об обязании сломать будку для собаки и запрете кормления бродячих псов (определение Ростовского областного суда от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) https://vk.com/tvoridobroroslavl?w=wall689241568_476 ********************************** В соответствии со ст. 4 и 17 Закона об ответственном обращении с животными1, «сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев являются обязанностью всех граждан», а внешнее проявление такого отношения и состоит в том числе в их кормлении и «предотвращении негативного воздействия на их здоровье погодных явлений» (можно и нужно собакам ставить/строить укрытие/будки, а так же кормить). Законом об ответственном обращении с животными установлено, что животные являются существами, способными испытывать эмоции и физические страдания, и относиться к ним следует нравственно и гуманно. То есть в нашем законодательстве установлены право и даже моральная обязанность кормить и заботиться в том числе о животных без хозяина. Закон разрешает любителям животных ухаживать за бродячими собаками и кошками Часть 3 ст. 17 Конституции РФ . ********************************** Пост Бурматова В.В. ⚡️ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАПРЕТЫ НА КОРМЛЕНИЕ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРОТИВОЗАКОННЫ - ПРОКУРАТУРА ‼️ Субъекты РФ, пытающиеся на региональном уровне ввести запрет на кормление безнадзорных животных и на взаимодействие волонтёров с ними, делают это незаконно: такие решения противоречат федеральному законодательству и должны быть опротестованы прокуратурой. Мы это с вами и так знали, я тут подробно писал об этом, но не все чиновники умеют читать, поэтому иногда принимают глупые, вредные и непрофессиональные решения как в Челябинской области, где на на федеральный уровень скандал с запретом волонтёрам заботиться о бездомных животных (а больше в регионе о них заботиться некому: остальные пилят 330 миллионов, выделенных на это в то время как стаи собак бегают в центральном городском парке, где какой-то маньяк стреляет по ним из ружья, добивая потом кольями). 😹 Вообще, когда челябинские чиновники пытаются поработать, получается очень смешно, как в этот раз, например, когда прокуратура признала противозаконными их дурацкие инициативы. Лучше бы просто сидели и не вредили. И, выбирая, кого покормить, - бездомного кота или челябинского чиновника, я, конечно, выберу кота. Он и симпатичнее, и прок от него есть в отличие от. ‼️‼️‼️ Всем совет: если в вашем регионе власти пытаются повторить глупость челябинских чиновников, запрещая волонтёрам кормить бездомных животных и ухаживать за ними, пишем в прокуратуру и отменяем эти решения как незаконные. А челябинские власти опять «прославились» на всю страну. Это талант! https://t.me/c/1322729948/8732 **************************************************************************