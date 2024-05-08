"КуйбышевАзот" продолжает восстанавливать зеленые легкие Тольятти

Накануне майских праздников "КуйбышевАзот" продолжил работу по восстановлению особо охраняемой природной территории "Ставропольский сосняк", являющейся частью тольяттинского леса. Работники предприятия, члены их семей и просто неравнодушные граждане высадили около 9 тысяч саженцев молодой сосны на 2 га лесной территории.

С 2012 года "КуйбышевАзот" ежегодно участвует в восстановлении тольяттинского леса. За это время сотрудниками компании было высажено более 300 тыс. деревьев на 57 га леса. Посадка саженцев на предприятии уже давно стало традицией. Приобщиться к доброму делу стараются многие заводчане, приезжая на лесные посадки семьями в свой выходной день.

"КуйбышевАзот" является постоянным участником городской программы "Наш лес", организатором которой выступает благотворительный фонд "Фонд Тольятти". С 2019 года предприятие присоединилось к программе Социально-экологического союза Тольятти "Восстановление городских лесов".

Работу в этом направлении продолжается из года в год. В 2023 году было подписано соглашение о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды между ПАО "КуйбышевАзот" и Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. В рамках соглашения предприятие взяло шефство над особо охраняемой природной территорией "Ставропольский сосняк" (ООПТ). Это один из самых масштабных памятников природы в регионе (861,6 га), расположенный на территории тольяттинского леса, пострадавшего во время лесных пожаров. "КуйбышевАзот" планирует сосредоточиться на работах по его восстановлению, расчистке территории в соответствии с требованиями к ООПТ.

Осенью 2023 года заводчане посадили здесь уже 2 га молодого леса. В этом году работы по восстановлению продолжаются. В весенней посадке, вместе с коллективом ПАО "КуйбышевАзот" приняли участие генеральный директор Александр Герасименко, врио министра лесного хозяйства, окружающей среды и природопользования Михаил Студенников и глава администрации г. о. Тольятти Николай Ренц. Активными участниками посадки и отличными помощниками в этом году стали юный экологический отряд, лицей № 67, Тольяттинский социально-педагогический колледж, школа № 10 и Социально-экологический союз Тольятти. Всего за один воскресный день работники "КуйбышевАзота" совместно с волонтерами высадили 8 600 сеянцев сосны с закрытой и открытой корневой системой на 2 га памятника природы. Важно, что наряду с лесовосстановительными работами запланирован общий агроуход за молодыми насаждениями, пока молодой лес не окрепнет. Такой подход компании уже стал традиционным.

"Все мы помним, как сильно пострадал тольяттинский лес во время лесных пожаров в 2010 году. Силами городского сообщества работа по его восстановлению продолжается вот уже более десяти лет. Наше предприятие, и прежде всего сотрудники, с самого начала являются активными участниками этого процесса. Понимая всю важность и ответственность такого подхода в рамках соглашения с министерством лесного хозяйства, "КуйбышевАзот" взял в шефство один из крупнейших памятников природы Самарской области "Ставропольский сосняк", расположенного почти на 900 га тольяттинского лесного массива. Восстановление этой территории — вопрос времени. В нашем активе уже более 300 тысяч посаженных деревьев, и совместными усилиями эта работа будет продолжена. Для многих заводчан — это добрая традиция, к которой они приобщают детей и приглашают для участия всех неравнодушных горожан, кому небезразлично будущее нашего леса", — рассказал генеральный директор ПАО "КуйбышевАзот" Александр Герасименко.