Герои Самарской области: от защиты природы до защиты Родины

В начале мая село Сосновый Солонец Самарской области стало местом проведения памятного мероприятия. Здесь состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной Ивану Николаевичу Савину, разведчику-пулеметчику, героически погибшему в ходе специальной военной операции.

Иван Николаевич, до начала СВО, служил в департаменте охоты и рыболовства Самарской области, осуществляя федеральный государственный охотничий надзор на особо сложных участков охотничьих угодий региона. С началом специальной военной операции он одним из первых отправился добровольцем в зону боевых действий.

Жизнь Ивана Савина трагически оборвалась при выполнении боевого задания в поселке Карамзиновка Луганской Народной Республики. Ему был 41 год. За проявленное мужество и отвагу Иван Николаевич Савин посмертно награжден Орденом Мужества.

Несмотря на холодную и сырую погоду, почтить память Ивана на церемонии открытия мемориальной доски собралось множество людей. На территории школы, в которой учился Иван, теперь учатся и его дети. Среди присутствующих были представители администрации села и района, департамента охота и рыболовства, военкомата, ветеранской организации, епархии, а также однополчане, односельчане, родственники и школьники. Все выступающие делились теплыми воспоминаниями об Иване.

Руководитель департамента охоты и рыболовства Олег Николаевич Федьков выразил слова сочувствия и поддержки родственникам погибшего Ивана Николевича.

Слова благодарности Олег Федьков выразил Николаю Ворожейкину, ведущему специалисту западного территориального отдела департамента охоты и рыболовства Самарской области.

В ноябре 2023 года Николай Ворожейкин заключил контракт с 810 бригадой морской пехоты ВМС РФ для участия в специальной военной операции. На передовой он проявил себя как грамотный и бесстрашный воин, участвуя в штурмовых операциях и выполняя сложные боевые задачи. За проявленное мужество Николай был поощрен командованием.

В феврале 2024 года, во время боевых действий получил осколочное ранение. В настоящее время находится в отпуске по ранению. Семьи Савина и Ворожейкина Олег Федьков поздравил с наступающими праздниками.