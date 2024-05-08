Фонд Тимченко открыл прием заявок на конкурс "Сила внимания"

Стартовал конкурс Фонда Тимченко "Сила внимания" для организаций, реализующих проекты, направленные на создание комплексной системы заботы об уязвимых — людях старшего возраста и семьях с детьми в трудной жизненной ситуации.

Конкурс "Сила внимания" призван улучшить благополучие и повысить качество жизни уязвимых людей на малых территориях.

Для этого необходима комплексная система заботы в ближайшем окружении — отлаженная, совместная работа всего ближайшего окружения: государственной системы, бизнеса, НКО и соседского/местного сообщества. Обязательными элементами являются своевременное выявление нуждающихся, комплексная оценка существующих у них проблем, координация действий всех участников системы заботы.

Участниками конкурса могут стать организации, зарегистрированные на территории РФ, реализующие свои проекты на территориях с населением до 200 тыс. человек: НКО, ТОСы, КЦСОНы, бюджетные организации.

Участники могут подать заявку в одной из двух номинаций: "С заботой о старших" (поддержка пожилых людей старше 55 лет, которые частично сохраняют способность к самообслуживанию, но нуждаются в помощи и заботе) или "С заботой о семье" (поддержка уязвимых семей, которые в силу определенных экономических, психологических и других проблем могут оказаться в ситуации кризиса: многодетные; замещающие; c детьми с ОВЗ; с риском постановки детей на учет в КДН; с риском жестокого обращения; где родители с опытом сиротства; с зависимостями).

Лучшие проекты получат финансовую поддержку до 500 тысяч рублей, а также экспертное и методическое сопровождение. Заявки на участие в конкурсе принимаются по 23 июня 2024 года через онлайн-систему. Итоги подведут 24 июля.