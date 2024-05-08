На ул. Венцека в Самаре ограничат движение

В центре Самары с 8 мая будет ограничено движение транспорта, сообщили в администрации города.

"В связи с обеспечением безопасности дорожного движения на период ликвидации котлованов по ул. Венцека, на участке от ул. Самарской до ул. Ленинской, будет ограничено движение с 08.05.2024 до завершения работ", - отмечается в сообщении.