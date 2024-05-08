Полиция ведет проверку из-за "Нивы", проехавшейся по пешеходной лестнице в Тольятти

В среду, 8 мая, в тольяттинских пабликах соцсетей появилось видео нарушения ПДД.
Ролик назывался "Утренняя "прогулка" - о событии на набережной Автозаводского района, с пояснением: "Видео с камер видеонаблюдения".
На нем видно, как длиннобазная "Нива" спускается по четырехпролетной пешеходной лестнице и съезжает с нее на площадку, напоминающую зону отдыха.
Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, сейчас по факту публикации полицейские ведут проверку.
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Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек