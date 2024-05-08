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Происшествия

Полиция ведет проверку из-за "Нивы", проехавшейся по пешеходной лестнице в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 8 мая, в тольяттинских пабликах соцсетей появилось видео нарушения ПДД.

Ролик назывался "Утренняя "прогулка" - о событии на набережной Автозаводского района, с пояснением: "Видео с камер видеонаблюдения".

На нем видно, как длиннобазная "Нива" спускается по четырехпролетной пешеходной лестнице и съезжает с нее на площадку, напоминающую зону отдыха.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, сейчас по факту публикации полицейские ведут проверку.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

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