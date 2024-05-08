Полиция ведет проверку из-за "Нивы", проехавшейся по пешеходной лестнице в Тольятти

В среду, 8 мая, в тольяттинских пабликах соцсетей появилось видео нарушения ПДД.

Ролик назывался "Утренняя "прогулка" - о событии на набережной Автозаводского района, с пояснением: "Видео с камер видеонаблюдения".

На нем видно, как длиннобазная "Нива" спускается по четырехпролетной пешеходной лестнице и съезжает с нее на площадку, напоминающую зону отдыха.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, сейчас по факту публикации полицейские ведут проверку.