Многодетные супруги Хантеевы из Красноярского района получили президентскую награду

В Самарской области 17 семей награждены орденом "Родительская слава", еще 19 — медалью ордена "Родительская слава". В Год семьи медалью ордена "Родительская слава" указом президента РФ Владимира Путина награждены многодетные супруги Хантеевы из Красноярского района. Светлана и Вячеслав вместе почти 30 лет, воспитывают шестерых детей.

В регионе уделяется большое внимание благополучию семей с детьми. На сегодня предоставляется 27 мер социальной поддержки семьям, где растут дети. Таким образом, более 150 тыс. семей, проживающих в регионе, получают господдержку. Например, более 7 тыс. семей на 23,5 тыс. детей получили ежегодные денежные выплаты в связи с празднованием Пасхи. Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что все социальные обязательства по поддержке жителей региона, в том числе многодетных семей, выполняются в полном объеме.

Также продолжается работа по реализации национального проекта "Демография", в рамках которого для семей с детьми предусмотрено предоставление пяти мер социальной поддержки.

Супруги Хантеевы получают все положенные по законодательству меры поддержки: на проезд и питание детей, льготы при оплате ЖКУ и ряд других.

"Семья и дети — это своего рода непрекращающаяся работа и при этом очень ответственная, потому что закладывается фундамент на будущее. Конечно же, процесс обучения и воспитания детей идет с раннего утра и до позднего вечера, без выходных. Хочется, чтобы выросли достойными людьми", — делится многодетный отец Вячеслав Хантеев.

Родители во всем являются примером для своих детей, стремятся воспитывать в них скромность, ответственность, надежность, доброту и порядочность. Все дети в семье растут дружными и трудолюбивыми, каждый имеет свое любимое занятие — спорт, творчество и другие увлечения.

"Я всегда с детьми, и у меня получается уделять внимание не только всем вместе, но и каждому по отдельности. На мой взгляд, это важно, чтобы ребенок был порой один на один со мной. Тогда они чувствуют, что важны родителям. Считаю, что поддержка государства не лишняя и помогает всем семьям", — говорит многодетная мать Светлана Хантеева. Светлана Алексеевна также награждена региональным знаком отличия "Материнская доблесть".