Военные полицейские ЦВО провели мини-парад у домов двух фронтовиков в Самарской области

Военнослужащие военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) провели мини-парад у домов ветеранов Великой Отечественной войны Леонида Сергина и Петра Соловьева в Новокуйбышевске Самарской области.

Военные поблагодарили ветеранов за мужество и героизм, проявленные в годы войны, вручили им поздравительные адреса и поздравили с 79-й годовщиной Победы. Фронтовики рассказали о своем боевом пути, отметив сплоченность и мужество советского народа.

В завершение мероприятия военнослужащие и юнармейцы прошли торжественным маршем под аккомпанемент военного оркестра. Ветераны наблюдали за парадом с балконов своих квартир.