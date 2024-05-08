180 членов семей военнослужащих и участников СВО получили помощь в рамках проекта "Забота рядом"

В 2024 г. специалисты областных медицинских учреждений в рамках регионального проекта "Забота рядом" уже посетили 11 муниципальных районов. На базе районных больниц врачи ведут прием пациентов, осуществляют диспансерное наблюдение и оказывают методическую помощь медицинским работникам.

В центре внимания врачей - пациенты с хроническими заболеваниями. Также в рамках проекта организовано медицинское сопровождение членов семей военнослужащих и участников СВО.

"У проекта основная цель - повысить доступность первичной и специализированной медицинской помощи для жителей муниципальных районов. За несколько месяцев 2024 г. врачи проекта проконсультировали 807 пациентов, в том числе 180 членов семей военнослужащих и участников СВО. У 37 пациентов впервые выявлены хронические заболевания, 140 направлены на госпитализацию в стационары. В проекте участвуют специалисты шести областных медицинских учреждений, в районы выезжают многопрофильные бригады врачей 21 специальности", - отметила руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина.

При поддержке губернатора Дмитрия Азарова в регионе создана комплексная система оказания мер социальной поддержки военнослужащим и их близким. Эту работу координирует самарский филиал Государственного фонда "Защитники Отечества", созданный в стране по поручению президента РФ Владимира Путина. Ветеранам и членам их семей помогают с медицинской реабилитацией, санаторно-курортным лечением.

Кроме того, участники СВО получают денежные выплаты, единовременные социальные выплаты на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования, компенсацию расходов на оплату жилого помещения в размере 50%, доплаты к пенсии, бесплатное обеспечение техническими средствами реабилитации. Действует льготный проезд на муниципальных маршрутах по карте жителя Самарской области. Также им оказывают бесплатную юридическую и психологическую помощь, помощь с трудоустройством и переобучением при необходимости. Дети военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, получают бесплатное двухразовое питание в школах, а плата за детский сад отменена.