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Работа и Кадры Общество

"Авито Работа": самым высокооплачиваемым творческим специалистом в Самаре стал бутафор

САМАРА. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Аналитики "Авито Работы" изучили вакансии в креативных индустриях и выяснили, что в мае 2024 г. в Самаре самой высокооплачиваемой творческой вакансией стала позиция бутафора в музей городских легенд.

Творцу готовы предложить зарплату до 200 тыс. рублей в месяц при свободном графике. Кандидат должен иметь опыт в изготовлении бутафории из различных материалов, а также иметь художественное образование. Компания предоставляет специалисту не только высокую зарплату, но и собственную мастерскую.

В топ-5 самых высокооплачиваемых творческих вакансий по России также вошли скульптор-художник, звукорежиссер, конструктор одежды и видеограф.

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