Вдове участникам СВО помогли с билетами на Парад в Самаре

Вдова участника специальной военной операции Алия Остроумова вместе с девятилетним сыном станут зрителями Парада Победы, который пройдет 9 мая на площади Куйбышева. Билеты выделены региональным отделением государственного фонда "Защитники Отечества". Более того, женщине с ребенком предоставят транспорт, чтобы они могли добраться из Волжского района до областной столицы.

Напомним, 7 мая в интернете разлетелась новость о том, что семье погибшего участника СВО, проживающей в Волжском районе Самарской области, отказали выдавать пригласительные билеты на Парад Победы якобы из-за отсутствия городской прописки.

"Я общаюсь с другими женами участников специальной военной операции. И от них узнала, что 6 мая начали раздавать билеты на Парад Победы семьям военнослужащих. Я позвонила в администрацию Волжского района, чтобы узнать о них", — пояснила женщина.

В администрации Волжского района ей пояснили, что билетов в наличии не осталось. При этом сотрудники не смогли подсказать, куда вдове участника СВО следует обратиться с этим вопросом.

"Когда мне отказали, я очень расстроилась. Поэтому я написала обращение нашему губернатору. Его поддержка чувствуется. Если обращаешься к губернатору с какими-либо вопросами, всегда они решаются очень быстро, как, например, с ипотекой, которая была оформлена на мужа. Сама я ездила каждый день в банк - просила, спрашивала, что нужно, какие документы необходимо предоставить, чтобы списать кредит. Мне отвечали, что пока нет приказов. После встречи с губернатором в течение 10 дней вопрос был решен. Я знаю, что он поддерживает семьи, и знаю прекрасно, что если к нему обратиться, то он обязательно отреагирует", — отметила Алия Остроумова.

Вдова участника СВО добавила, что после обращения к главе региона, в районе обеда 7 мая с ней связалась руководитель реготделения госфонда "Защитники Отечества" Наталья Полянскова.

"Я объяснила ситуацию. Мне ответили, что постараются помочь", — рассказала женщина.

Находясь в расстроенных чувствах, женщина параллельно обратилась еще и к депутату Государственной думы. "Но я вообще не ожидала, что мой простой вопрос будет так обсуждаться, что он выйдет в публичную плоскость", — отметила Алия.

После обращения фонд "Защитники Отечества" передал семье героя билеты на Парад Победы в Самаре. Более того, ей предоставят машину, чтобы комфортно добраться до площади Куйбышева. "Накануне мне позвонили из фонда и сказали, что нашли билеты. Мне даже предоставят машину, чтобы поехать с сыном на парад, чему я очень обрадовалась. В противном случае, нам бы пришлось добираться самостоятельно с несколькими пересадками, — рассказала вдова участника СВО. — Я перезвонила депутату и сказала, что билеты предоставили в фонде, и от его помощи отказалась".

Алия часто рассказывает сыну о папе. Сейчас Саша вместе с волонтерами помогает военнослужащим, потому что понимает, как важна поддержка защитников Родины и Победа для всей страны. Своей поездки на Парад Победы парень ждет с нетерпением. "От Парада хочу только радостных и хороших эмоций, мне очень интересно побывать", — сказал Саша.

"Говорят, завтра будет холодно, но нам не страшно. Мы считаем, что нас согреет теплота атмосферы на параде, на котором мы увидим наши войска, современную военную технику. Уверена, что будет интересно и сыну, и мне", — добавила Алия Остроумова.