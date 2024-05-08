Вдове участникам СВО помогли с билетами на Парад в Самаре

Вдова участника специальной военной операции Алия Остроумова вместе с девятилетним сыном станут зрителями Парада Победы, который пройдет 9 мая на площади Куйбышева. Билеты выделены региональным отделением государственного фонда "Защитники Отечества". Более того, женщине с ребенком предоставят транспорт, чтобы они могли добраться из Волжского района до областной столицы.
Напомним, 7 мая в интернете разлетелась новость о том, что семье погибшего участника СВО, проживающей в Волжском районе Самарской области, отказали выдавать пригласительные билеты на Парад Победы якобы из-за отсутствия городской прописки.
"Я общаюсь с другими женами участников специальной военной операции. И от них узнала, что 6 мая начали раздавать билеты на Парад Победы семьям военнослужащих. Я позвонила в администрацию Волжского района, чтобы узнать о них", — пояснила женщина.
В администрации Волжского района ей пояснили, что билетов в наличии не осталось. При этом сотрудники не смогли подсказать, куда вдове участника СВО следует обратиться с этим вопросом.
"Когда мне отказали, я очень расстроилась. Поэтому я написала обращение нашему губернатору. Его поддержка чувствуется. Если обращаешься к губернатору с какими-либо вопросами, всегда они решаются очень быстро, как, например, с ипотекой, которая была оформлена на мужа. Сама я ездила каждый день в банк - просила, спрашивала, что нужно, какие документы необходимо предоставить, чтобы списать кредит. Мне отвечали, что пока нет приказов. После встречи с губернатором в течение 10 дней вопрос был решен. Я знаю, что он поддерживает семьи, и знаю прекрасно, что если к нему обратиться, то он обязательно отреагирует", — отметила Алия Остроумова.
Вдова участника СВО добавила, что после обращения к главе региона, в районе обеда 7 мая с ней связалась руководитель реготделения госфонда "Защитники Отечества" Наталья Полянскова.
"Я объяснила ситуацию. Мне ответили, что постараются помочь", — рассказала женщина.
Находясь в расстроенных чувствах, женщина параллельно обратилась еще и к депутату Государственной думы. "Но я вообще не ожидала, что мой простой вопрос будет так обсуждаться, что он выйдет в публичную плоскость", — отметила Алия.
После обращения фонд "Защитники Отечества" передал семье героя билеты на Парад Победы в Самаре. Более того, ей предоставят машину, чтобы комфортно добраться до площади Куйбышева. "Накануне мне позвонили из фонда и сказали, что нашли билеты. Мне даже предоставят машину, чтобы поехать с сыном на парад, чему я очень обрадовалась. В противном случае, нам бы пришлось добираться самостоятельно с несколькими пересадками, — рассказала вдова участника СВО. — Я перезвонила депутату и сказала, что билеты предоставили в фонде, и от его помощи отказалась".
Алия часто рассказывает сыну о папе. Сейчас Саша вместе с волонтерами помогает военнослужащим, потому что понимает, как важна поддержка защитников Родины и Победа для всей страны. Своей поездки на Парад Победы парень ждет с нетерпением. "От Парада хочу только радостных и хороших эмоций, мне очень интересно побывать", — сказал Саша.
"Говорят, завтра будет холодно, но нам не страшно. Мы считаем, что нас согреет теплота атмосферы на параде, на котором мы увидим наши войска, современную военную технику. Уверена, что будет интересно и сыну, и мне", — добавила Алия Остроумова.
Последние комментарии
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!
ЗООЗАЩИТНИКИ! Сохраните это решение суда !!! И помните, никто не имеет права запрещать кормить бездомных животных !!! Всегда ссылайтесь на это решение суда . ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) Кормить и давать кров бездомным животным не только можно, но и нужно, потому что сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев – это обязанность каждого гражданина РФ в силу ст. 4, ст. 17 Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон № 498-ФЗ), а внешнее проявление сострадания и гуманного отношения как раз и состоит в заботе о сохранении жизни животных без владельцев, в том числе в их кормежке и защите от плохой погоды. На это указал региональный суд, отклоняя "добрососедский" иск об обязании сломать будку для собаки и запрете кормления бродячих псов (определение Ростовского областного суда от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) https://vk.com/tvoridobroroslavl?w=wall689241568_476 ********************************** В соответствии со ст. 4 и 17 Закона об ответственном обращении с животными1, «сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев являются обязанностью всех граждан», а внешнее проявление такого отношения и состоит в том числе в их кормлении и «предотвращении негативного воздействия на их здоровье погодных явлений» (можно и нужно собакам ставить/строить укрытие/будки, а так же кормить). Законом об ответственном обращении с животными установлено, что животные являются существами, способными испытывать эмоции и физические страдания, и относиться к ним следует нравственно и гуманно. То есть в нашем законодательстве установлены право и даже моральная обязанность кормить и заботиться в том числе о животных без хозяина. Закон разрешает любителям животных ухаживать за бродячими собаками и кошками Часть 3 ст. 17 Конституции РФ . ********************************** Пост Бурматова В.В. ⚡️ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАПРЕТЫ НА КОРМЛЕНИЕ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРОТИВОЗАКОННЫ - ПРОКУРАТУРА ‼️ Субъекты РФ, пытающиеся на региональном уровне ввести запрет на кормление безнадзорных животных и на взаимодействие волонтёров с ними, делают это незаконно: такие решения противоречат федеральному законодательству и должны быть опротестованы прокуратурой. Мы это с вами и так знали, я тут подробно писал об этом, но не все чиновники умеют читать, поэтому иногда принимают глупые, вредные и непрофессиональные решения как в Челябинской области, где на на федеральный уровень скандал с запретом волонтёрам заботиться о бездомных животных (а больше в регионе о них заботиться некому: остальные пилят 330 миллионов, выделенных на это в то время как стаи собак бегают в центральном городском парке, где какой-то маньяк стреляет по ним из ружья, добивая потом кольями). 😹 Вообще, когда челябинские чиновники пытаются поработать, получается очень смешно, как в этот раз, например, когда прокуратура признала противозаконными их дурацкие инициативы. Лучше бы просто сидели и не вредили. И, выбирая, кого покормить, - бездомного кота или челябинского чиновника, я, конечно, выберу кота. Он и симпатичнее, и прок от него есть в отличие от. ‼️‼️‼️ Всем совет: если в вашем регионе власти пытаются повторить глупость челябинских чиновников, запрещая волонтёрам кормить бездомных животных и ухаживать за ними, пишем в прокуратуру и отменяем эти решения как незаконные. А челябинские власти опять «прославились» на всю страну. Это талант! https://t.me/c/1322729948/8732 **************************************************************************