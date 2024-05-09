В выходные в Самаре будет дождливо

В Приволжском УГМС рассказали о погоде на ближайшие дни, с 9 по 13 мая. По прогнозам синоптиков будет дождливо и прохладно.

В четверг, 9 мая, в Самаре облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, западный, 7…12 м/с. Температура воздуха +6…+8 °C.

В пятницу, 10 числа, в Самарской области малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 °C, в большинстве районов заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1…-3°C. Днем +7…+12 °C.

11 мая в регионе прогнозируется переменная облачность, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7…12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °C, днем +11…+16 °C

В воскресенье и понедельник, 12 и 13 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы +3…+8 °C, в дневные +11…+16 °C.