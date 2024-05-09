В Самарской области 9 мая выпал снег

В ряде муниципальных районов Самарской области и в областном центре в четверг, 9 мая, выпал снег. В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция региона напомнила о правилах дорожной безопасности.

"Необходимо помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями; быть предельно аккуратными при совершении маневров на дороге; в связи с тем, что видимость недостаточна, снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие", - сообщили в облГАИ.

Также в Госавтоинспекции напомнили, что водителям следует быть предельно внимательными и при появлении пешеходов на проезжей части.

"Помните, что в неблагоприятных погодных условиях обзор у пешеходов может быть ограничен (зонт, капюшон и т. д.), что может привести к дорожному происшествию", - отмечается в сообщении.

Внимательными следует быть и пешеходам: перед выходом на проезжую часть остановиться и убедиться, что транспорта нет, а если есть, то водитель вас видит и пропускает; при отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта; отдавать предпочтение одежде светлых тонов со световозвращающими элементами.