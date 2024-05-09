В самарском Параде Победы приняли участие более 1700 человек

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В Параде Победы, который состоялся в четверг, 9 мая, на площади Куйбышева в Самаре, приняли участие более 1700 человек и 32 единицы военной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.