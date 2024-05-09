В Самаре в целях обеспечения безопасности отменили салют и фейерверк

В четверг, 9 мая, Самарская область вместе со всей страной отмечает 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В регионе проходят сотни мероприятий, посвященных боевому и трудовому подвигу наших дедов и прадедов.

В целях обеспечения безопасности салют и фейерверк 9 мая на набережной в Самаре проводиться не будет.

Вместе с тем, в местах дислокации воинских соединений 2-й армии в честь Дня Победы в 22:00 будет произведен воинский салют.