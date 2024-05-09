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Происшествия

Александр Бастрыкин заинтересовался конфликтом в Тольятти, в результате которого избили молодого парня

ТОЛЬЯТТИ. 9 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель СК России поручил доложить о результатах проверки по обращению о противоправных действиях в отношении участника дорожного движения в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

В СМИ и социальной сети 21-летний тольяттинец обратился к председателю СК России Александру Бастрыкину. Он рассказал, что 5 мая у него произошел конфликт с мужчиной на дороге, в результате чего парня избили и повредили его автомобиль. Через некоторое время к конфликтующим подъехали знакомые оппонента, которые стали угрожать молодому человеку. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

В СУ СК России по Самарской области начата процессуальная проверка.

"Александр  Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексею Ивановичу Колбасину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - отмечается в сообщении.

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