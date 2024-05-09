Александр Бастрыкин заинтересовался конфликтом в Тольятти, в результате которого избили молодого парня

Председатель СК России поручил доложить о результатах проверки по обращению о противоправных действиях в отношении участника дорожного движения в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
В СМИ и социальной сети 21-летний тольяттинец обратился к председателю СК России Александру Бастрыкину. Он рассказал, что 5 мая у него произошел конфликт с мужчиной на дороге, в результате чего парня избили и повредили его автомобиль. Через некоторое время к конфликтующим подъехали знакомые оппонента, которые стали угрожать молодому человеку. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
В СУ СК России по Самарской области начата процессуальная проверка.
"Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексею Ивановичу Колбасину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек