Александр Бастрыкин заинтересовался конфликтом в Тольятти, в результате которого избили молодого парня

Председатель СК России поручил доложить о результатах проверки по обращению о противоправных действиях в отношении участника дорожного движения в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

В СМИ и социальной сети 21-летний тольяттинец обратился к председателю СК России Александру Бастрыкину. Он рассказал, что 5 мая у него произошел конфликт с мужчиной на дороге, в результате чего парня избили и повредили его автомобиль. Через некоторое время к конфликтующим подъехали знакомые оппонента, которые стали угрожать молодому человеку. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

В СУ СК России по Самарской области начата процессуальная проверка.

"Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексею Ивановичу Колбасину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - отмечается в сообщении.