Участники самарского парада: "Это дань памяти нашим предкам"

В четверг, 9 мая, на площади Куйбышева в Самаре прошел традиционный Парад Победы. Участие в нем приняли 32 единицы военной техники и более 1700 человек, среди которых были и представители молодого поколения - школьники-юнармейцы и студенты.

Илья Семенов — студент Самарского государственного технического университета. "Я участвовал сегодня в Параде Победы, представляя военный учебный центр нашего вуза. Парад для меня — это дань памяти предков и проявление патриотизма. Очень важно воспитывать это в детях, подрастающем поколении. Ведь День Победы — главный праздник для российского народа", - говорит он.

Оля Утегенова принимает участие в параде второй раз. Она юнармеец отряда "Аврора" самарской школы № 121. "Я очень горжусь тем, что я юнармеец! Мы отлично прошли по плацу. День Победы для меня означает победу над фашистскими захватчиками, гордость за свою страну и прадедов, которые воевали за наше мирное небо. Праздновать такой великий день — традиция для нашей семьи, поэтому мы пришли сюда сегодня вместе с папой, мамой и сестрой Алиной — она тоже маршировала, участвуя в параде".