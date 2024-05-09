Жительница Самары: "Это третий Парад Победы, на который мы пришли всей семьей"

9 мая на площади Куйбышева многие самарцы смотрели традиционный Парад Победы семьями. Так, вместе с мужем и детьми пришла Ольга Лавровская.

"Наши прадедушки и прабабушки участвовали в Великой Отечественной войне: кто-то погиб, кто-то вернулся с ранениями и медалями, - рассказывает женщина. - Каждый год мы стараемся отдавать дань памяти предкам и воспитываем то же самое в детях. Сегодня, например, был уже третий Парад Победы, на который мы пришли всей семьей. Из-за сложной ситуации в стране хотелось увидеть единство российского народа. И мы остались довольны, даже несмотря на погоду".

Сергей Ечменцев на парад пришел с внуком. "Великая Отечественная война затронула семью каждого, мы помним и чтим подвиги наших предков. Это очень хороший праздник! Мы сами храним память и даем пример внукам, чтобы они понимали — мирное небо дается не просто так".