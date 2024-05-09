Супруга участника СВО: "Во время парада у меня бежали мурашки"

9 мая на площади Куйбышева прошел традиционный Парад Победы. За торжественным мероприятием самарцы наблюдали с восьми трибун, а также в режиме онлайн. Среди зрителей были и члены семей участников специальной военной операции.

Муж Светланы Еремеевой — военнослужащий, находящийся в зоне СВО.

"Во время парада у меня бежали мурашки по телу! — делится женщина. — То, как маршировали колонны, проходила легендарная техника — все это вызывало искренний восторг. Тем более что на Параде Победы я пришла в первый раз, вместе с мамой. Для меня это большая честь! Я считаю, что в такое сложное время мы должны помнить и чтить подвиги предков. Нам нужно сплотиться и поддерживать наших бойцов-участников СВО. Ведь сила русского народа — в единстве".