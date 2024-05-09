Под Самарой в ДТП с участием грузовика погибли три человека, один госпитализирован

В четверг, 9 мая, в 14:02 в ГУ МЧС по Самарской области поступила информация о ДТП в районе населенного пункта Черновский Волжского района.

По информации ГУ МЧС, на 29 км автомобильной дороги Р-229 Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград (Обводная Самары) столкнулись легковая Skoda Rapid и грузовик DAF.

"В результате ДТП погибли 3 человека (2 мужчин и женщина, личные данные устанавливаются), пострадал 1 человек (мужчина, личные данные устанавливаются), госпитализирован в больницу им. Середавина", - отмечается в сообщении.

В ГУ МВД по Самарской области отметили, что в ДТП участвовало три транспортных средства. По предварительным данным, 44-летняя женщина за рулем Skoda Rapid двигалась со стороны села Белозерки. В пути следования она выехала на полосу, предназначенную для встречного движения (в месте где это не запрещено), и столкнулась с автомобилем KIA Rio. После этого Skoda Rapid столкнулся с грузовым автомобилем DAF.

"На месте происшествия погибли водитель и два пассажира автомобиля Skoda Rapid", - сообщили в ГУ МВД по Самарской области. Прибывшие сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Организованы регулировочно-распорядительные действия. Также на месте работают медики и пожарные-спасатели ПСО 46.