Под Самарой в ДТП с участием грузовика погибли три человека, один госпитализирован

В четверг, 9 мая, в 14:02 в ГУ МЧС по Самарской области поступила информация о ДТП в районе населенного пункта Черновский Волжского района.
По информации ГУ МЧС, на 29 км автомобильной дороги Р-229 Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград (Обводная Самары) столкнулись легковая Skoda Rapid и грузовик DAF.
"В результате ДТП погибли 3 человека (2 мужчин и женщина, личные данные устанавливаются), пострадал 1 человек (мужчина, личные данные устанавливаются), госпитализирован в больницу им. Середавина", - отмечается в сообщении.
В ГУ МВД по Самарской области отметили, что в ДТП участвовало три транспортных средства. По предварительным данным, 44-летняя женщина за рулем Skoda Rapid двигалась со стороны села Белозерки. В пути следования она выехала на полосу, предназначенную для встречного движения (в месте где это не запрещено), и столкнулась с автомобилем KIA Rio. После этого Skoda Rapid столкнулся с грузовым автомобилем DAF.
"На месте происшествия погибли водитель и два пассажира автомобиля Skoda Rapid", - сообщили в ГУ МВД по Самарской области. Прибывшие сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Организованы регулировочно-распорядительные действия. Также на месте работают медики и пожарные-спасатели ПСО 46.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!