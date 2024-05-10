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Хоккей Спорт

В тренерском штабе ХК "Лада" произошли изменения

ТОЛЬЯТТИ. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В тренерский штаб "Лады" вошел Павел Зубов, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Зубов (06.01.1973) является воспитанником тольяттинского хоккея и в качестве защитника "Лады" дважды становился чемпионом России (1994, 1996). Затем он выступал в следующих командах: ЦСК ВВС (Самара), "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Тупело Ти-Рекс" (Тупело, США), "Энергия" (Кемерово), "Нефтяник" (Альметьевск), "Металлург" (Жлобин, Беларусь), "Зауралье" (Курган) и "Ермак" (Ангарск).

К полноценной тренерской работе Павел Владимирович приступил в 2009 году. Являлся тренером и главным тренером жлобинского "Металлурга" и новосибирской "Сибири", а также входил в тренерские штабы ярославского "Локомотива" и казанского "Ак Барса".

По ходу прошлого сезона Зубов возглавил пермский "Молот" и 51-летний специалист привел команду к первому месту по итогам регулярного чемпионата ВХЛ, попутно выдав впечатляющую серию из семнадцати побед подряд.

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