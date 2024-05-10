ХК "Лада" подписал защитника и напающего

Хоккейный клуб "Лада" заключил односторонние контракты с нападающим Рафаэлем Бикмуллиным и защитником Зиятом Пайгиным, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Бикмуллин (12.07.1997, 178-84) — воспитанник нижнекамского хоккея и свою профессиональную карьеру он начал в 2014 году в молодежной команде "Реактор", в составе которой в дальнейшем стал серебряным (2017) и бронзовым (2018) призером МХЛ. Также 26-летний форвард выступал за "Ариаду" (Волжск), "Молот-Прикамье" (Пермь), ЦСК ВВС (Самара) и родной "Нефтехимик". В минувшем сезоне Рафаэль сыграл за нижнекамцев 35 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 8 (4+4) баллов за результативность.

Всего в Континентальной хоккейной лиге Бикмуллин провел 251 игру и заработал 69 (36+33) очков. Контракт с "Ладой" он заключил на два сезона.

Зият Пайгин (08.02.1995, 200-103) — уроженец Тольятти, однако свои первые шаги в хоккее делал в школе пензенского "Дизеля", а профессиональную карьеру и вовсе начал в 2011 г. в системе казанского "Ак Барса", в дальнейшем полностью пройдя всю клубную вертикаль. Затем Зият выступал за ХК "Сочи", "Локомотив", "Нефтехимик" и "Торпедо", а в прошлом сезоне поиграл в КХЛ сразу за две команды — "Авангард" и "Сибирь", отметившись в общей сложности двумя голевыми передачами за 35 матчей регулярного чемпионата. Еще по ходу сезона 2023/2024 габаритный защитник ненадолго засветился в ВХЛ и в семи встречах за "Омские Крылья" заработал 5 (3+2) очков.

Добавим, что Зият неоднократно вызывался в сборные России всех возрастов и в 2015 г. он стал серебряным призером молодежного чемпионата мира. Кроме того, 29-летний защитник является бронзовым призером МХЛ (2014), а также серебряным (2015) и бронзовым (2023) призером КХЛ.

Есть у Пайгина и опыт игры в Северной Америке — в 2015 г. хоккеист был выбран клубом "Эдмонтон Ойлерз" в седьмом раунде драфта НХЛ под общим номером 209 и через два года отправился в АХЛ, где выходил на лед в составе "Бейкерсфилд Кондорс". В конце сезона 2021/2022 Зият ездил в Швецию, где в местном чемпионате выступал за "Тимро".

Тольяттинским болельщикам Пайгин должен быть знаком по сезону 2018/2019, когда он провел 14 встреч за "Ладу" в ВХЛ, набрав 9 (2+7) очков.

Всего в КХЛ защитник сыграл 401 матч и заработал 104 (35+69) балла за результативность. Котракт Пайгина с "Ладой" рассчитан на один сезон.