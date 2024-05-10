ЦСК ВВС расстался с шестью игроками

Хоккейный клуб ЦСК ВВС покинула шесть игроков, сообщает пресс-служба "летчиков".
По истечению срока контрактов клуб расстался с Артемом Давыдкиным (игр — 20, заброшенные шайбы — 5, передачи — 5, очков — 10), Олегом Зябловым (игр — 45, заброшенные шайбы — 1, передачи — 5, очков — 6), Савелием Кувардиным (игр — 9, заброшенные шайбы — 0, передачи — 0, очков — 0), Станиславом Рангаевым (игр — 15, заброшенные шайбы — 0, передачи — 1, очков — 1) и Владиславом Световым (игр — 22, заброшенные шайбы — 1, передачи — 3, очков — 4).
Кроме того, самарский клуб покинул нападающий Артур Данилкин. Спортсмен является воспитанником cамарского хоккея и выступал за ЦСК ВВС на протяжении четырёх сезонов. В 122 матчах он набрал 35 очков.
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