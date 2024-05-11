Три человека пострадали в ДТП с четырьмя машинами в Отрадном

В пятницу, 10 мая, в Отрадном произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 22:40 18-летний водитель ВАЗ-2114 ехал по ул. Отрадной в в направлении ул. Гайдара. На перекрестке он не уступил дорогу и столкнулся с ВАЗ-2115 под управлением 39-летнего мужчины, а еще зацепил припаркованные Lada Granta и ВАЗ-2109.

В аварии пострадали водитель "пятнадцатой" и двое пассажиров "четырнадцатой" — 19-летний парень и 18-летняя девушка. Всех их госпитализировали.