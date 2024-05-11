Три человека пострадали в ДТП с четырьмя машинами в Отрадном

В пятницу, 10 мая, в Отрадном произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 22:40 18-летний водитель ВАЗ-2114 ехал по ул. Отрадной в в направлении ул. Гайдара. На перекрестке он не уступил дорогу и столкнулся с ВАЗ-2115 под управлением 39-летнего мужчины, а еще зацепил припаркованные Lada Granta и ВАЗ-2109.
В аварии пострадали водитель "пятнадцатой" и двое пассажиров "четырнадцатой" — 19-летний парень и 18-летняя девушка. Всех их госпитализировали.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!