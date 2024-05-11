Семь человек пострадали в аварии на ул. Алма-Атинской в Самаре

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В субботу, 11 мая, в Самаре произошло ДТП с семью пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области