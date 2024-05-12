Паре из Сергиевского района грозит тюремный срок и лишение родительских прав за ненадлежащий уход за детьми

В Самарской области полицейскими возбуждено уголовное дело по факту неисполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В феврале текущего года инспекторами по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Сергиевскому району выявлен факт ненадлежащего исполнения родительских обязанностей жителями пос. Антоновка по воспитанию, содержанию и обучению малолетних детей.

Как установили сотрудники полиции, 23-летние родители не заботились о физическом здоровье, психическом, духовном и нравственном развитии своих троих детей: в доме отсутствуют соответствующие возрасту игрушки и одежда, продукты питания, а малыши 2020 и 2022 годов рождения постоянно находятся в запертой на металлическую щеколду комнате, спят без постельного белья, подушек и одеял. Кроме того, родители не посещали с детьми учреждения здравоохранения и не давали им препараты, рекомендованные медицинскими работниками при рождении.

Полицейские изъяли детей и поместили их в государственное учреждение. В настоящий момент жизни и здоровью малышей ничего не угрожает.

Инспекторами ПДН в отношении неработающей семейной пары составлен протокол об административном правонарушении предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних), а также подано ходатайство о лишении их родительских прав в Комитет по делам семьи и детства Сергиевского района.

Отделением дознания в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.