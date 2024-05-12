16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Паре из Сергиевского района грозит тюремный срок и лишение родительских прав за ненадлежащий уход за детьми В Жигулевске подросток ударил отца ножом Самарец отдал мошенника 600 тыс. руб. за якобы смену SIM-карты Семь человек пострадали в аварии на ул. Алма-Атинской в Самаре "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

Происшествия

Паре из Сергиевского района грозит тюремный срок и лишение родительских прав за ненадлежащий уход за детьми

СЕРГИЕВСК. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области полицейскими возбуждено уголовное дело по факту неисполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В феврале текущего года инспекторами по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Сергиевскому району выявлен факт ненадлежащего исполнения родительских обязанностей жителями пос. Антоновка по воспитанию, содержанию и обучению малолетних детей.

Как установили сотрудники полиции, 23-летние родители не заботились о физическом здоровье, психическом, духовном и нравственном развитии своих троих детей: в доме отсутствуют соответствующие возрасту игрушки и одежда, продукты питания, а малыши 2020 и 2022 годов рождения постоянно находятся в запертой на металлическую щеколду комнате, спят без постельного белья, подушек и одеял. Кроме того, родители не посещали с детьми учреждения здравоохранения и не давали им препараты, рекомендованные медицинскими работниками при рождении.

Полицейские изъяли детей и поместили их в государственное учреждение. В настоящий момент жизни и здоровью малышей ничего не угрожает.

Инспекторами ПДН в отношении неработающей семейной пары составлен протокол об административном правонарушении предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних), а также подано ходатайство о лишении их родительских прав в Комитет по делам семьи и детства Сергиевского района.

Отделением дознания в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Во избежание случаев насилия в отношении детей сотрудники полиции призывают граждан не быть равнодушными. Если вам стало известно, что ребенок подвергается насилию со стороны родителей, либо в семье, в которой проживают несовершеннолетние дети, употребляют алкоголь, постоянно собираются посторонние люди, устраивают драки, скандалы, сообщите об этом в дежурную часть ближайшего отделения полиции, на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846)921-22-22; 8(846)921-22-23 (102 — с мобильных телефонов федеральных операторов сотовой связи) или на официальный интернет-сайт 63.мвд.рф через сервис "Прием обращений".

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Ксюшка Продан 13 апреля 2024 05:48 В Самаре сгорела подстанция на Мехзаводе

Я видела это был не пожар, а взрыв

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

ольга евсеева 06 марта 2024 19:52 "Вывели в коридор и напугали": жительница Новокуйбышевска добивается защиты сына от "разборок"

На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2