Гандбольная "Лада" обыграла "Динамо-Синару" — 23:20

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В ответном матче за 5-8 места плей-офф "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2023/24" в Тольятти гандбольная "Лада" обыграла "Динамо-Синару" из Волгограда со счетом 23:20 (12:9) и добилась права завершить сезон двухматчевой серией с краснодарской "Кубанью" за 5-6 места, сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Фото: "Лада" ГК