В Самаре прошел очередной рейд по мигрантам

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Самарские полицейские вместе С ОМОНом провели рейд в кафе в парке им. 50-летия Октября и на прилегающей территории. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области