В Самаре прошел очередной рейд по мигрантам

Самарские полицейские вместе С ОМОНом провели рейд в кафе в парке им. 50-летия Октября и на прилегающей территории. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Правоохранители выявили 12 нарушений миграционного законодательства. В отношении иностранцев-нарушителей составили протоколы. Семь человек могут выдворить из страны.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.