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Страхование Финансы

В 2024 году россияне стали несчастнее: число обращений по страхованию НС выросло на 6%, не менее 8% ЧП случаются за рубежом

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам 1 квартала 2024 года число обращений россиян старше 18 лет в рамках страхования от несчастных случаев выросло на 6% — такие данные приводят аналитики Страхового Дома ВСК. Не менее 8% происшествий приходится на полисы выезжающих за пределы постоянного места жительства. Лидерами по травматизму традиционно являются мужчины.

В 1 квартале 2024 года число обращений взрослых россиян по страхованию от несчастных случаев увеличилось на 97% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. 47% происшествий было зафиксировано в рамках страхования физлиц, 45% — по корпоративному страхованию от несчастных случаев (когда компания оформляет сотрудникам полис на случай производственных и прочих травм), 8% — по страхованию для выезжающих за рубеж.

Результатом 82% происшествий является временная нетрудоспособность. В рамках страхования от несчастных случаев для выезжающих за рубеж 33% компенсаций выплачивается из-за отмены зарубежной поездки, еще 7% — из-за необходимости досрочно ее прервать, 60% — в связи с непредвиденными медицинскими расходами при путешествиях за границу.

Самый травмоопасный возраст для россиян — 30-39 лет (24% обращений), а наименее опасный — 18-29 лет (13%). В 62% случаев жертвами несчастных случаев становятся мужчины.

Помимо Москвы (19% страховых случаев) в антирейтинг самых травмоопасных регионов вошли: Башкортостан (9%), Удмуртия (8%), Санкт-Петербург (5,5%), Киров (4%), Марий-Эл (4%), Оренбургская область (3%).

Самыми "опасными" зарубежными странами в 2024 году стали: Египет (51% обращений по страхованию от несчастных случаев при выезде за рубеж), Таиланд (27%) и Турция (7%). Также 2% ЧП пришлось на новое для россиян туристическое направление — КНДР.

С начала года средний размер выплаты по страхованию от несчастных случаев составил 163 тыс. рублей. Самую крупную компенсацию — 990 тыс. рублей — получил 52-летний житель Уфы в связи с временной нетрудоспособностью из-за полученной травмы. По 400 тыс. рублей получил каждых из трех членов семьи из Москвы в связи с отменой заграничной поездки.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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