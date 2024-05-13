В 2024 году россияне стали несчастнее: число обращений по страхованию НС выросло на 6%, не менее 8% ЧП случаются за рубежом

По итогам 1 квартала 2024 года число обращений россиян старше 18 лет в рамках страхования от несчастных случаев выросло на 6% — такие данные приводят аналитики Страхового Дома ВСК. Не менее 8% происшествий приходится на полисы выезжающих за пределы постоянного места жительства. Лидерами по травматизму традиционно являются мужчины.

В 1 квартале 2024 года число обращений взрослых россиян по страхованию от несчастных случаев увеличилось на 97% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. 47% происшествий было зафиксировано в рамках страхования физлиц, 45% — по корпоративному страхованию от несчастных случаев (когда компания оформляет сотрудникам полис на случай производственных и прочих травм), 8% — по страхованию для выезжающих за рубеж.

Результатом 82% происшествий является временная нетрудоспособность. В рамках страхования от несчастных случаев для выезжающих за рубеж 33% компенсаций выплачивается из-за отмены зарубежной поездки, еще 7% — из-за необходимости досрочно ее прервать, 60% — в связи с непредвиденными медицинскими расходами при путешествиях за границу.

Самый травмоопасный возраст для россиян — 30-39 лет (24% обращений), а наименее опасный — 18-29 лет (13%). В 62% случаев жертвами несчастных случаев становятся мужчины.

Помимо Москвы (19% страховых случаев) в антирейтинг самых травмоопасных регионов вошли: Башкортостан (9%), Удмуртия (8%), Санкт-Петербург (5,5%), Киров (4%), Марий-Эл (4%), Оренбургская область (3%).

Самыми "опасными" зарубежными странами в 2024 году стали: Египет (51% обращений по страхованию от несчастных случаев при выезде за рубеж), Таиланд (27%) и Турция (7%). Также 2% ЧП пришлось на новое для россиян туристическое направление — КНДР.

С начала года средний размер выплаты по страхованию от несчастных случаев составил 163 тыс. рублей. Самую крупную компенсацию — 990 тыс. рублей — получил 52-летний житель Уфы в связи с временной нетрудоспособностью из-за полученной травмы. По 400 тыс. рублей получил каждых из трех членов семьи из Москвы в связи с отменой заграничной поездки.