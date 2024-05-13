В 2024 году россияне стали несчастнее: число обращений по страхованию НС выросло на 6%, не менее 8% ЧП случаются за рубежом

По итогам 1 квартала 2024 года число обращений россиян старше 18 лет в рамках страхования от несчастных случаев выросло на 6% — такие данные приводят аналитики Страхового Дома ВСК. Не менее 8% происшествий приходится на полисы выезжающих за пределы постоянного места жительства. Лидерами по травматизму традиционно являются мужчины.
В 1 квартале 2024 года число обращений взрослых россиян по страхованию от несчастных случаев увеличилось на 97% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. 47% происшествий было зафиксировано в рамках страхования физлиц, 45% — по корпоративному страхованию от несчастных случаев (когда компания оформляет сотрудникам полис на случай производственных и прочих травм), 8% — по страхованию для выезжающих за рубеж.
Результатом 82% происшествий является временная нетрудоспособность. В рамках страхования от несчастных случаев для выезжающих за рубеж 33% компенсаций выплачивается из-за отмены зарубежной поездки, еще 7% — из-за необходимости досрочно ее прервать, 60% — в связи с непредвиденными медицинскими расходами при путешествиях за границу.
Самый травмоопасный возраст для россиян — 30-39 лет (24% обращений), а наименее опасный — 18-29 лет (13%). В 62% случаев жертвами несчастных случаев становятся мужчины.
Помимо Москвы (19% страховых случаев) в антирейтинг самых травмоопасных регионов вошли: Башкортостан (9%), Удмуртия (8%), Санкт-Петербург (5,5%), Киров (4%), Марий-Эл (4%), Оренбургская область (3%).
Самыми "опасными" зарубежными странами в 2024 году стали: Египет (51% обращений по страхованию от несчастных случаев при выезде за рубеж), Таиланд (27%) и Турция (7%). Также 2% ЧП пришлось на новое для россиян туристическое направление — КНДР.
С начала года средний размер выплаты по страхованию от несчастных случаев составил 163 тыс. рублей. Самую крупную компенсацию — 990 тыс. рублей — получил 52-летний житель Уфы в связи с временной нетрудоспособностью из-за полученной травмы. По 400 тыс. рублей получил каждых из трех членов семьи из Москвы в связи с отменой заграничной поездки.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.