ГТРК "Самара" отметила День работников связи специальным выпуском проекта "Открытая студия"

7 мая — День работников связи, праздник, который в наше время можно смело назвать Днем работников всей сферы телекоммуникаций. ГТРК "Самара" решила отметить эту дату специальным выпуском проекта "Открытая студия", развернув ее в стенах Поволжского университета телекоммуникаций и информатики — одного из четырех вузов страны, где готовят специалистов для этой важной отрасли.

"Мы живем в конвергентном мире, где все переплетено, где телевидение можно читать, радио можно смотреть, интернет слушать", — отметила Елена Крылова, директор ГТРК "Самара". "Открытая студия" стала ярким примером такого переплетения, объединив телевидение, радио и интернет в одном проекте.

Гостями студии стали не только известные радиоведущие, но и представители власти, преподаватели и студенты университета. "Такая атмосфера располагает к общению, тем более, когда ты находишься в стенах родного университета", — поделился ректор ПГУТИ Вадим Ружников.

Студенты с интересом наблюдали за процессом создания эфира, а у некоторых даже появилось желание присоединиться к команде ГТРК "Самара". "Это здорово, что студия выходит за пределы телерадиокомпании и отправляется в путешествие, чтобы знакомиться с людьми в их привычной среде", — отметил магистрант Олег Шерухаев.

"Открытая студия" в очередной раз продемонстрировала, что современный информационный бум — это результат труда многих поколений, чья судьба связана с отраслью связи. "Мне всегда приятно быть гостем программ ГТРК "Самара", в том числе в таком формате. Это освежает и позволяет взглянуть по-новому на вопросы, которые обсуждаются в эфире", — подчеркнул Константин Пресняков, заместитель председателя правительства Самарской области — руководитель департамента информационных технологий и связи.

Сегодня зрители и слушатели — это не просто аудитория, а активные участники создания контента. Впереди новые выпуски "Открытой студии", а значит, гостем эфира может стать каждый.